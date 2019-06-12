блоги
блоги
Регистрация
Модный город
В Туле прошел финал реалити-квеста «Скоро свадьба. Второй сезон»

В Туле прошел финал реалити-квеста «Скоро свадьба. Второй сезон»

На заглавном фото: победители второго сезона Женя и Катя, организатор проекта Светлана Дементьева, победители первого сезона Софа и Леша, ведущие проекта Ярослав Харитонов и Ольга Ларина.

Финал второго сезона реалити-квеста «Скоро свадьба» состоялся в баре FoХ ресторана FOREST. Проект стал федеральным и уже собирает партнеров по городам России.

Участники и партнеры проекта.

Три месяца пары-участники готовились к свадьбе, посещая различные локации: постановка первого танца, квартирный вопрос, макияж в свадебное путешествие, утро жениха и невесты, фитнес-марафон.

По сравнению с первым сезоном локаций было 9, а не 6. Количество пар-участников возросло более чем в 2 раза, призовой фонд финала увеличился с 80000 руб. до 219000 руб. Каждая пара проекта получила подарки в финале квеста, но две забрали главные призы.

1 место заняла пара Евгений Алферов и Екатерина Боровкова, их приз — свадьба у моря. За второе место пара Роман Блохин и Елена Бурмистрова получила в подарок свадебное платье для невесты.

Подробности финала квеста — в фотогалерее.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
В Туле вручили «Императорскую корону России»
В Туле вручили «Императорскую корону России»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.