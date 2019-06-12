В Туле прошел финал реалити-квеста «Скоро свадьба. Второй сезон»

На заглавном фото: победители второго сезона Женя и Катя, организатор проекта Светлана Дементьева, победители первого сезона Софа и Леша, ведущие проекта Ярослав Харитонов и Ольга Ларина.

Финал второго сезона реалити-квеста «Скоро свадьба» состоялся в баре FoХ ресторана FOREST. Проект стал федеральным и уже собирает партнеров по городам России.

Участники и партнеры проекта.

Три месяца пары-участники готовились к свадьбе, посещая различные локации: постановка первого танца, квартирный вопрос, макияж в свадебное путешествие, утро жениха и невесты, фитнес-марафон.

По сравнению с первым сезоном локаций было 9, а не 6. Количество пар-участников возросло более чем в 2 раза, призовой фонд финала увеличился с 80000 руб. до 219000 руб. Каждая пара проекта получила подарки в финале квеста, но две забрали главные призы.

1 место заняла пара Евгений Алферов и Екатерина Боровкова, их приз — свадьба у моря. За второе место пара Роман Блохин и Елена Бурмистрова получила в подарок свадебное платье для невесты.

Подробности финала квеста — в фотогалерее.