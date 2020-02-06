Профессия: лэшмейкер

Бьюти-сфера в последнее время стала желанным местом для работы и самореализации: в «реснички», «ноготочки», «бровки» уходят из декретов, банков, школ, торговли и множества других сфер и обстоятельств. Как стать востребованным специалистом, мы спросили у девушки, которая добилась успеха в профессии, - у лэшмейкера Виктории Силаевой.

– Вика, чем так манит людей сфера красоты, и оправданы ли эти надежды?

– Безусловно, оправданы, если человек готов постоянно развиваться в своем деле и предоставлять качественные услуги. Мастеров становится все больше, но хороших – не так много, и высокое качество всегда будет востребовано. Любая профессия в бьюти-сфере дает возможность реализовать творческие способности, желание работать с людьми, потребность в общении.

Это шанс участвовать в интересных бьюти- и фешн-проектах, конкурсах, профессиональных чемпионатах, шанс сделать себе имя и стать популярным. Наконец, мастер в бьюти-сфере может работать «на себя», то есть уйти из найма и начать микробизнес с небольшим стартовым капиталом. Всё это очень привлекательно.

– В профессии лэшмейкера есть куда развиваться?

– Люди, которые не работают в бьюти-сфере, считают, что путь мастера достаточно ограничен: у тебя два варианта – всю жизнь сидеть мастером или открыть свой салон. На самом деле вариантов огромное количество, особенно в сфере наращивания ресниц, – из-за того, что в нашей стране она молодая и стремительно развивается.

Мастер по наращиванию ресниц может вырасти до тренера, педагога, обучать новых мастеров, разработать свои авторские курсы, как это сделала я.

Достигая высокого профессионального уровня, мастер получает признание в своей среде и новые возможности для роста. Я езжу на конференции в качестве спикера.

В работе лэшмейкера (бровиста, мастера маникюра – кого угодно!) можно применить свои знания из предыдущих профессий.

Например, мое образование и опыт работы (я педагог, филолог) позволили мне развиваться в двух новых направлениях. Как филолог я создала для бьюти-мастеров авторский курс по написанию текстов для соцсетей. А как педагог пошла еще дальше и стала лэш-методистом – разрабатываю методические пособия для лэш-мастеров. Я изучаю иностранные языки и сейчас совместно с переводчиком составляю учебник для мастеров, которые переезжают из России в англоговорящие страны, с тематической лексикой по теме лэш-индустрии. Когда я сама работала за границей, столкнулась с тем, что такие знания взять просто негде, приходилось собирать их по крупицам. Эта книга значительно упростит адаптацию мастера в новой стране и облегчит коммуникацию с клиентом.

Повторюсь, работу в бьюти-сфере можно смело объединить с вашим предыдущим опытом. Например, если мастером стал бывший финансист, он может разработать понятную методику просчета экономики процедур, и ему будут благодарны мастера по всей России. Мастер с дизайнерским образованием может разрабатывать интерьер лэш-комнат и кабинетов бровистов, потому что изнутри знает специфику и потребности этих профессий.

– Кому подходит профессия лэшмейкера? Какими качествами нужно обладать?

– Одно из главных – усидчивость. Процедура наращивания ресниц кропотливая и длительная: начинающие мастера могут тратить на нее до 4 часов, но и опытного мастера она занимает достаточное количество времени – 1,5-2 часа. Важна аккуратность. И общительность, умение слушать, поддерживать разговор, чтобы это время прошло для клиента приятно.

– Прибыльное ли это дело – наращивание ресниц?

– Да, хороший мастер зарабатывает

от 150 000 руб. в месяц.

– Человеку, решившему пойти в профессию, очень важно выбрать хорошую школу и педагога. Где ты училась?

– Мое первое обучение прошло в Москве, потому что на тот момент наша сфера только развивалась, и в Туле курсов по наращиванию ресниц еще не было. После этого я посещала много мастер-классов топовых преподавателей, которые стояли у истоков индустрии в России. Мастеру нужно понимать, что если он стремится к качеству, то должен постоянно учиться. У каждого тренера свои фишки, методы, мне интересны разные взгляды на ход процедуры. Постоянное обучение позволяет выработать свой стиль, свой почерк в наращивании ресниц.

– А сейчас куда лучше пойти учиться?

– Наша индустрия развивается, и сейчас можно учиться и в своем городе, никуда не уезжая. Критериев выбора, на мой взгляд, несколько. Первый – нравятся ли вам работы этого педагога? Вы хотели бы прийти к нему на процедуру, стать его клиентом? Второй – регалии тренера. Лично я не пойду учиться к педагогу, который сам давно не учился, у которого нет дипломов о недавнем повышении квалификации. Фраза «Я и так всё знаю» неприменима к бьюти-сфере: здесь едва ли не каждый день появляется что-то новое, и то, что ты знал вчера, уже не актуально. Идите к тому, кто вкладывается в свое обучение, чтобы идти в ногу со временем: у него вы стартуете в профессии с гораздо более высокой планки.

– Хорошему мастеру открыт весь мир? Реально стать востребованным специалистом за пределами Тулы и России?

– Да, и это я тоже проверила на своем опыте. Работала в Германии, где у меня было много клиенток не только среди русскоязычного населения: немки тоже очень любят русскую модель наращивания ресниц. Сейчас развиваю свой бизнес в Сочи, и запись на время, пока буду там, почти закрыта.

Хороших мастеров везде не хватает, и они всюду будут востребованы.

Главный плюс профессии для меня – мобильность. Мастер по наращиванию ресниц не привязан к салону красоты, городу, стране. Я могу находиться в любой точке земного шара, и при мне будет всё, что мне нужно для работы, – руки и пинцеты.