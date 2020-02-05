История бренда: луноходы Moon Boot

В 1969 году человек впервые высадился на Луне. Вдохновившись этим событием, итальянский дизайнер Джанкарло Цанатта создал новый вид обуви, в которых, наверное, было бы тепло и комфортно даже на лунной поверхности. А на земной – тем более. Уже почти 40 лет сапоги-луноходы Moon Boot радуют модников и согревают их в самые лютые морозы.

Первые коллекции мунбутов разлетелись с ошеломляющим успехом: интерес к космический теме в моде подогрели и «Звездные войны», вышедшие в 70-х. И он не спадает по сей день: мунбуты носят женщины и мужчины, их можно увидеть как на городских улицах, так и на самых модных горнолыжных курортах.

Мунбуты, то есть лунные ботинки, не только внешне напоминают экипировку американских астронавтов, дизайн которой взял за основу создатель этой обуви. В луноходах, которые выпускаются под брендом Moon Boot, применены космические технологии Nasa. Это специальные материалы, которые не позволяют ногам мерзнуть, мокнуть, потеть независимо от градуса непогоды.

Внешнее покрытие мунбутов сделано из специального материала Cordura на основе нейлона или винила, оба - плотные, водооталкивающие. Внутри сапога – уникальная мембрана: она предохраняет ноги от намокания, не позволяет воде проникать внутрь и одновременно отводит влагу от ног, чтобы не создавалось парникового эффекта.

Внутренняя часть сапога выполнена из специального материала Memory Foam, который принимает форму ноги.

Moon Boot рассчитаны на температуру до минус 35 градусов. В них вы никогда не промокнете (ну разве что в глубокой луже: мунбуты - это все же не резиновые сапоги).

При своей внешней объемности луноходы практически невесомые, как перышко, потому что сделаны из сверхлегких материалов.

А стильный дизайн позволяет носить их не только на заснеженных загородных просторах: луноходы давно стали вполне городской обувью, которая отлично дополнит образ с пуховиком или шубкой.

Как это часто бывает с первопроходцами, название бренда стало нарицательным. Сейчас мунбутами называют похожие модели многих брендов, но настоящие – это Moon Boot, крупным логотипом которого украшена каждая пара. Только этот бренд применяет все запатентованные космические технологии, которые сохраняют тепло при самых низких температурах.

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