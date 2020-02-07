Лишний вес – это генетика?

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Когда человек не может похудеть и винит в этом свою генетику, – в его словах есть доля правды. Но только доля! Какую роль в наборе веса играют гены, а какую – мы сами? Существует ли ген ожирения? И можно ли управлять своей генетикой, чтобы похудеть и больше не полнеть? Ответы на вопросы знает Мария Волкова, член Института функциональной медицины США.

Мария Волкова.

– Мария, получается, что гены действительно влияют на вес?

– Не напрямую. Гена ожирения не существует: дети никогда не рождаются с лишним весом и не «запрограммированы» носить его на себе в течение жизни.

Но есть гены, которые управляют нашими привычками, метаболизмом и пищевым поведением. Есть гены, которые, например, отвечают за то, сколько человек может принять и переработать энергии. Они контролируют количество митохондрий в клетках – наших «печей», «электростанций», которые сжигают жиры и вырабатывают энергию. От родителей ребенок получает определенное количество митохондрий, и если их мало – то обмен веществ у ребенка будет менее интенсивным, и его потребность в энергии – ниже.

В норме мы должны слушать свое тело и давать ему столько энергии, сколько ему требуется.

Но мы его не слышим и переедаем, потому что еда аппетитная, вкусная, мы заполняем ею пустоту в своей жизни, получаем радость, которой нам не хватает.

И тем самым переходим ту тонкую грань, которая разделяет потребности нашего тела и нашей психики. А если митохондрий в клетках мало, они не успевают перерабатывать избыток калорий, и мы набираем вес. С такой генетикой человек более склонен к набору веса, он поправляется быстрее. Генетика митохондрий – это лишь один из примеров влияния генов на вес. Генов, которые управляют весом, дают телу сигнал его набирать или сбрасывать, – много.

– Есть ли связь между весом родителей и ребенка? Если мама или папа полные – ребенок тоже будет страдать от лишнего веса?

– Это не более чем миф. Ребенку передается от родителей эффективность тех или иных генов, которые влияют на вес. Если мы научимся слышать свое тело, то «обезвредим» эти гены. Но вместе с генами мы «наследуем» от мамы и папы и пищевые привычки, культуру питания, которая была принята в родительской семье. Часто фигура дочери повторяет фигуру мамы не потому, что у них обеих есть «ген ожирения», а потому что, во-первых, у них похожая комплекция (ширина плеч, длина рук, ног и т. д.), а во-вторых, одинаковые пищевые привычки, которые мама передает своей дочке.

Если дочь живет как мама, которая переедает, то и выглядеть она будет так же.

– Если у человека такая генетика, ему всю жизнь придется бороться с лишним весом?

– Мы можем научиться управлять работой наших генов. Это направление науки называется эпигенетикой – она помогает изменять активность генов. Она зависит от того, как мы живем, что едим, во сколько ложимся спать и т. д. – всё это может «выключать» гены, чтобы они на нас не действовали.

К сожалению, многие не понимают этих механизмов и мучаются от лишнего веса, работая со следствием, а не с причинами. Они неправильно себя кормят, недополучают элементы, которые влияют на гены, – и, соответственно, не видят результата.

– Мария, но есть же люди, которые едят мало, но похудеть не могут. Опять генетика?

– Они не могут похудеть, потому что не понимают, что происходит с их организмом. Чтобы эффективно и навсегда снизить вес, нужно разобраться, что с тобой происходит.

Грамотная программа снижения веса начинается с анализов, поиска и устранения сбоев. Дальше выстраивается план, в который входит питание, согласованное с генами, потребление воды, энергобаланс, который требуется организму, и нутриенты, которые помогают восполнить дефициты. План нужно корректировать каждые 2-3 месяца в соответствии с изменениями в организме, и тогда будут результаты.

Как я уже говорила, от природы мы получаем определенное количество митохондрий, но их количество можно увеличить, если знать, как. Есть определенная программа, которая при соблюдении определенного образа жизни и рациона позволяет включить процесс размножения митохондрий. Поэтому девочки даже с генетически слабым метаболизмом могут «разогнать» обмен веществ. По биоимпедансу мы видим, как за несколько месяцев у клиентов не просто нормализуется, а усиливается метаболизм, появляется больше сил, а процесс похудения идет быстрее.

Так что любая генетика «исправляется» при правильной стратегии, когда выясняется причина, и именно она корректируется.

Не нужны диеты – нужно полноценное питание и нутриенты, которые требуются конкретно вашему организму. И тогда, независимо от генов, такая стратегия приводит к снижению веса и закреплению результата.