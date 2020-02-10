Бьюти-рецепты: косметичка визажиста

Своей подборкой макияжа на каждый день делится визажист Ася Погосова.

Тренд на здоровую, сияющую кожу – вне времени. Поэтому в своем макияже я делаю безусловный акцент именно на коже.

1. Подсвечивающая база от Clarins в оттенке 00 придает коже красивое свечение.

Средство удобно и приятно в нанесении, визуально выравнивает кожу, придает лицу свежий отдохнувший вид.

2. Консилер от Becca в оттенке Light Medium позволяет создать покрытие тоньше среднего, имеет хорошую укрывистость, подсвечивает кожу и спасает от темных кругов под глазами (но всё же лучше высыпаться!).

3. У меня есть два тональных средства, которые я уважаю и люблю. Первое – увлажняющий Skin Illusion от Clarins. Крем создает покрытие средней плотности и нематовый финиш. А какой запах – просто ах! Идеален на каждый день для сухой и нормальной кожи.

Второе средство – Teint Regenerant от Clarins. Он плотнее, насыщеннее, но не менее прекрасен. С ним кожа выглядит «дорогой», увлажнённой и сияющей. Этот крем хорош для сухой, нормальной, возрастной кожи.

4. Тушь чаще всего использую коричневых оттенков. Она делает взгляд ярче, но эффекта накладных и накрашенных ресниц нет. Мой выбор – тушь Clarins.

5. Брови. Без красиво оформленных бровей – никуда! С помощью туши или геля для бровей Estee Lauder можно придать им форму.

6. Для губ в моей косметичке всегда найдётся ухаживающий бальзам или блеск – например, от Kiko.

7. Бронзер – еще одно необходимое средство в моей косметичке. В дневном макияже я предпочитаю матовый бронзер с небольшим шиммером: он более естественно смотрится при дневном свете. С помощью бронзера можно легко придать лицу отдохнувший вид и создать рельеф.

Мои фавориты – Filmstar Bronze&Glow от Charlotte Tilbury и Dior Backstage Contour Palette.

8. Румяна считаю очень важной деталью в макияже. При выборе правильного оттенка они за секунду освежают лицо.

Я пользуюсь румянами Chanel в оттенке 190.