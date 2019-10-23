Женская дружба: 6 историй

Пусть говорят, что женской дружбы не бывает, но мы, женщины, знаем: только с лучшей подругой может быть беззаботно и легко; только ей можно рассказать то, о чём больше никто не должен знать; в компании с ней случаются самые яркие приключения. Истории своей дружбы «Модному городу» рассказали тулячки, принявшие участие в нашем красивом фотопроекте.

Наталия Герасимова и Марина Кузнецова, сотрудницы журнала

«Модный город»

— Мы дружим почти три года. Познакомились на работе, сначала нас объединяли общие профессиональные задачи, а со временем мы поняли, что нам интересно проводить время вместе и за пределами офиса.

Анна Локонцева, управляющая сетью барбершопов TopGun, и Дарья Сидорова, руководитель iKey — проекта мужа Анны, Алексея Локонцева

— Мы подружились, когда одновременно пришли работать в ПФ РФ в Орле. У обеих на тот момент была непростая жизненная ситуация, и нас объединило чувство юмора и общие взгляды на жизнь – отношения, дружбу.

Мы ценим друг в друге умение посмеяться над собой, умение поддержать друг друга.

Если хочешь хорошую дружбу, стань в первую очередь сама хорошей подругой, научись слушать и слышать.

Мы кардинально разные по характеру и тем самым дополняем друг друга. Даша рассудительная и более спокойная. Аня – более решительная, просчитывает всё на несколько шагов вперёд и отлично разбирается в людях, что бережёт обеих.

Когда мы работали вместе, это было продуктивно – благодаря нашему перфекционизму, повышенному чувству ответственности и исполнительности. Если мы ставим цель, то идём к её достижению. Мы – команда в работе и в жизни.

Анастасия Гришина и Татьяна Филатова

— Я всегда знаю, что к Насте можно обратиться за любым советом и поддержкой, это тот человек, который всегда выслушает и не останется безучастным, — говорит Татьяна. — И я, и Настя обожаем спорт, любим путешествия, шопинг и уютные вечера в кругу семьи. Все это нас объединяет, и каждая наша встреча и совместная поездка наполнена позитивом и самыми классными эмоциями.

— Никогда не умела «выбирать» людей по каким-то критериям, — говорит Анастасия. — Я просто интуитивно чувствую, хорошо мне рядом или дискомфортно, и это определяет дальнейшее развитие событий. С Танюшей спокойно, весело, позитивно. Всегда можно быть уверенной, что тебя поймут без осуждения и оценок.

Евгения Токарева, основатель студии маникюра и магазина для мастеров, технолог, инструктор по маникюру и педикюру, и Светлана Фетисова, управляющая студии, топ-мастер, nail-дизайнер

— Мы абсолютно разные, но смотрим в одну сторону. Иногда спорим, ругаемся, но всегда приходим к общему решению. Дружба, как и любые отношения, требует совместной работы, уважения и взаимопонимания.

Мы попробовали разные виды ведения бизнеса вместе. На сегодня у нас несколько проектов: студия маникюра, магазин с профессиональными товарами и обучение мастеров.

Сейчас каждый занял свою нишу: Женя – руководитель, идейный вдохновитель, организатор и вечный двигатель, Света управляет командой мастеров и работой студии.

Мешает ли дружба в работе? Единогласно – нет. Мы многое прошли вместе.

Главное – договориться обо всем на берегу и никогда не смешивать рабочие моменты с личными отношениями.

Дина и Юлия Пучковы

— Мы сестры, и наша дружба началась, как только пришло осознание, что можем быть полезны друг другу. А началось всё с жевательной резинки, которую мы не поделили (смеются). Ну а держится – на кровных узах, конечно. Еще на совместных увлекательных путешествиях, хорошей музыке и кухне, близком круге друзей – позитивных и интересных людей.

Мы обе любим шик! Нас объединяют наши желания, мечты, цели и общие интересы. У нас совпадает мировоззрение, мы полностью дополняем друг друга. Но это не означает, что у нас не бывает конфликтов и противоречий. Просто со временем мы научились понимать и слушать мнение каждой из нас.

Наша энергия безгранична – дело лишь в возможностях и желаниях.

У нас были, есть и будут бизнес-проекты, где главным является дружба, любовь, уважение и взаимопонимание.

Виктория Силаева, топ-мастер по наращиванию ресниц, и Руслана Аббасова, руководитель студии красоты

— Наша дружба началась три года назад. Сначала мы начали пользоваться профессиональными услугами друг друга. Очень быстро нашлись общие темы и точки соприкосновения.

Мы обе открытые, легкие на подъем, идейные, и хотя мы работаем в разных отраслях бьюти-сферы, с легкостью и увлечением подкидываем идеи развития наших личных проектов.

Нас объединяет любовь к нашей профессии, мы фанатики и трудоголики.

И не смотря на то, что совместных проектов у нас пока нет (не исключён вариант их появления), мы отличная духовная, идейная и дружная команда друг для друга.