Слава блогу: @airport.tula

Как развивать свой инстаграм, почему нельзя увлекаться фильтрами и на что сделать ставку в фотографиях? О тонкостях завоевания Инстаграм рассказывает приглашенный редактор сентябрьского номера «Модного города» Ольга Волкова. В инстаграм у нее – 12 тысяч подписчиков.

– Оля, зачем Вы завели свой блог?

– Блог – это определенного рода реклама, я раскручиваю свой бренд. Я показываю людям, что руководитель турагентства не просто человек, который сидит в офисе за тонной географических атласов, а что у него есть определенные лайфхаки, инструменты, которыми он готов поделиться с каждым любителем путешествий.

Сейчас такое интересное информационное время, когда люди каждый день учатся чему-то новому, в том числе и путешествовать по-новому. Навыки по поиску билетов, интересных направлений – люди уже сдвинули вектор своего видения с ультра «все включено» на что-то другое. И наблюдать за человеком, который в этом разбирается, интересно. Как и мне интересно подглядывать за специалистами в других сферах – красоты, бьюти-индустрии, медицины.

Так что для меня блог – и реклама, и желание поделиться полезной информацией.

– Вы изучали законы продвижения?

– Да, но не сразу. Поначалу я вела блог интуитивно. Выкладывала все, что мне нравилось. Но вместе с инстаграмом развивались определенные методики продвижения, инструментарий, техники – стоять на месте никак нельзя. И я стала продвигать свой аккаунт. Реклама, совместные пиар-акции, начала публиковать в статьях, в том числе и в «Модном городе», свой аккаунт, хештеги. Каждому туристу вкладывала в конвертик напоминалки о моей страничке с приглашением подписаться.

– Когда Вы поняли, что это работает?

– Когда достигла цифры в 10 000 подписчиков. Это случилось примерно через два года с момента моего старта.

– Много времени отнимает ведение аккаунта?

– Да, это ежедневная работа. Никто меня не убедит в том, что блогеры с подписчиками более ста тысяч все делают сами. Всё равно есть привлеченные специалисты, хотя бы для ответа на комментарии – осилить всё самой невозможно. Даже у меня с моими скромными 12 000 отвечать на комментарии, подбирать и обрабатывать фотографии – всё это отнимает реальное время.

Все мои посты уникальны, я пишу их сама и не за пять минут. На самом деле круто придерживаться недельного плана по постам, но пока я до этого не доросла.

Стараюсь планировать на два поста вперед. Чередую посты о путешествиях с постами о личном.

Это тоже инструментарий: должны быть и полезные посты, и развлекательные, где люди посмеются вместе с тобой в комментариях, расскажут свои истории.

– Вас не напрягает делиться личным?

– Внимательные подписчики заметят, что в моем инстаграме полностью отсутствуют семья и дети. Это та тема, которая для меня табуирована. Это мое право, я выбрала не делиться этим.

– Есть мнение, что больше всего просмотров и комментариев собирают горячие посты, скандальчики… У Вас этого нет.

– Поэтому я и не в топе блогеров (смеется). У меня даже в купальниках мало фотографий – все же это больше бизнес-аккаунт.

– Как Вы относитесь к негативным комментариям или оскорблениям?

– За оскорбление я стараюсь сделать человеку замечание. Если это мат – такие комментарии сразу забаниваются, я не считаю правильным, чтобы в моем инстаграме хамили. Если люди начали переходить на личности, я сначала предупреждаю, не воспринимают – блокирую. Но вообще я спокойно к этому отношусь. Многие люди в жизни белые и пушистые, и им куда-то необходимо выплеснуть энергию – и зачастую они выбирают для этого соцсети.

– Кто делает Вам фото? Как Вы их подбираете?

– С собой в путешествия я всегда беру фотоаппарат, камерой телефона пользуюсь редко. В плане позирования, ракурса, освещения я могу ошибаться – здесь я не профессионал, но какие-то интересные моменты всё равно стараюсь запечатлеть. У меня несовершенный визуал, я этому только учусь. Фото обрабатываю по минимуму, я не уменьшаю свои объемы до модельных, не отбеливаю зубы. Что есть – то есть, я стараюсь быть честной.

Многие приходят ко мне в офис, и мне бы не хотелось, чтобы они, смотря на меня, спрашивали: «А где Ольга?»

Мне важнее показать не себя, а локацию.

– А можно по статистике просмотров и лайков определить, какая страна больше всего заинтересовала людей?

– Можно. Людям очень нравится Франция, Париж – это очевидно. Многие мечтают туда попасть, но по каким-то причинам это не получается. Всё, что связано с Парижем, это сразу топ! И Грузия – она сейчас в моде.

– Есть тревел-блогеры, за которыми Вы следите?

– Да, мой самый любимый тревел-блогер, мама-блогер – это девушка из Новосибирска maripulya. Ее зовут Марина, она мама троих детей, открывшая бельевой магазин, у нее более 600 000 подписчиков. Она мне нравится тем, что у нее нет перекосов в обработке, шикарный фотоконтент. Марина говорит, что просит первого встречного остановиться и нажать на кнопочку. Она очень искренняя и настоящая, совсем без пафоса. И у нее почти нет рекламы. За ней интересно подглядывать.

– Три совета блогерам, которые тоже хотят стать крутыми!

– Первое – это монетизация блога. С учетом современного инстаграма это большей частью реклама и грамотный таргетинг. Этому надо учиться или привлекать специалистов.

Следующее – это текстовый и фотоконтент.

У человека есть три секунды, чтобы оценить, интересно ему это или нет. Если это красиво и интересно – он останется на вашей страничке.

И третий совет – вступайте в коллаборации! Ищите партнера, который сможет вас прорекламировать.