На весь день в SPA: как это проходит?

Глядя в соцсетях на посты из серии «Уехала на весь день в SPA», хочется спросить: а что вы там столько времени делаете? По просьбе редакции певица Леди Ксю (Оксана Мокверашвили) провела в SPA-клубе 8 (!) часов, пройдя программу «Роскошное путешествие в SPA».

«Роскошное путешествие в SPA» - один из самых продолжительных программ клуба «Она». Блаженство, растянутое на несколько часов: турецкий хаммам и бассейн, массаж всего тела и лица, процедуры для кожи, программы ухода для рук и ног, маникюр и педикюр. А в финале - макияж и прическа.

SPA-программа начинается с парения в восточном хаммаме. Два массажиста закутывают вас в воздушное «одеяло» из пены и делают массаж в 4 руки.

Пена очень ароматная, массаж расслабляющий - никаких неприятных ощущений, только мягкие нежные поглаживания.

Здесь же, в хаммаме, проходят еще несколько процедур, поэтому готовьтесь надолго задержаться в парной. Фруктовый пилинг-гоммаж всего тела - для очищения кожи. Обертывание делает ее более гладкой и ровной, выводит излишки жидкости. Для волос - SPA-маска. Тепло и влажность хаммама действуют тут по принципу термоодеяла и термошапки, которые могут применяться для процедур в обычных салонах: под воздействием температуры активные вещества лучше проникают в кожу и волосы и эффективнее работают.

После хаммама можно поплавать в бассейне. Вода приятной температуры, никто не торопит - можно плескаться в свое удовольствие. После водных процедур - травяной или фруктовый чай.

Уход за лицом и зоной декольте – следующая часть программы. Сначала тщательное очищение, затем уходовая процедура, которая подбирается индивидуально, под тип и состояние кожи.

Сначала маска, затем массаж. Он длится 45 минут, направлен на улучшение состояния кожи. Лицо после него выглядит более свежим. Морщинки, если они есть, становятся менее заметными.

Переходим в кабинет маникюра и педикюра. Здесь мастер надевает на ноги и руки клиентки специальные носочки и перчатки с питательными маслами.

Масла делают кожу нежной, способствуют заживлению трещин.

Ногти покрываются гель-лаком. После маникюра и педикюра SPA-день подходит к завершению. Отдохнувшая и расслабленная, Оксана отправляется на укладку волос.

Программа завершается профессиональным макияжем.

День в SPA логично закончить на свидании где-нибудь в роскошном ресторане - ну не пропадать же зря такой красоте!