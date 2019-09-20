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Фотопроект «Мамы и дети»: Юлия Герасимова и Лёва

Фотопроект «Мамы и дети»: Юлия Герасимова и Лёва

Еще одни герои нашего семейного проекта — Юля Герасимова, управляющая сетью салонов цветов «Клумба» (@gerasimova_juliia) и сын Лёва.

— Главное – любить своего ребёнка! — говорит Юля. — Принимать его таким, какой он есть, радоваться ему, никогда не унижать, не оскорблять. Дать ему полную уверенность в себе и в нас, показать, что мы, родители, достойны его любви.

Лёва растет и познает мир, и естественно, что у него появляется множество вопросов. Конечно, нам непросто вечером преодолеть усталость и найти время и силы для него. Но ведь время, которое мы проводим вместе, когда отвечаем на его вопросы, читаем и играем, помогает не только развить ребенка. Оно помогает нам установить с ним крепкую связь и сохранить теплые отношения, даже когда он вырастет.

Под строгим запретом у нас в основном находятся ситуации, которые представляют опасность: например, никогда нельзя выходить на дорогу без родителей, играть с дверной ручкой в автомобиле во время езды, нельзя драться и т. д.

Наше любимое времяпрепровождение вместе с Лёвой – прогулки по Туле, катание на самокатах, шопинг.

Недопустимым считаю метод воспитания посредством обвинений, угроз, запугивания, устыжения. Ведь ошибки, допускаемые детьми, не приводят к каким-либо глобальным проблемам. Начиная с самого раннего возраста у Лёвы сложились чёткие границы дозволенного.

Неправильно каждый день менять требования и запреты.

Просто объясняю ему всегда, что мы всё равно его любим, но плохого поведения не одобряем. Избегаю и излишней опеки: она наносит вред развитию ребенка.

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Автор: Екатерина Белова
вчера, в 10:00 +3
Фотопроект «Мамы и дети»: Анжелика Келина, Екатерина и Ангелина
Фотопроект «Мамы и дети»: Анжелика Келина, Екатерина и Ангелина
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