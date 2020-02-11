Слава блогу: @drugoi_ivanov

У приглашенного редактора январского номера журнала – два бизнес-аккаунта в Инстаграме. И он знает, что делать, когда личная страница становится коммерческой, и как правильно реагировать на хейтеров.

– Артем, как давно Вы в Instagram? С какой целью изначально создавали аккаунт и изменилась ли эта цель со временем?

– Когда я еще не был ведущим, у меня была самая обычная личная страница, на которой я выкладывал то, что надо и не надо. Сейчас это аккаунт ведущего мероприятий, моя официальная страница, и я удалил с нее все непонятные посты и фотографии, которые могут создать обо мне неправильное впечатление. Это коммерческая страница, на которой меня видят потенциальные заказчики. Кроме рабочих моментов, добавляю немного личного, немного юмора.

Мне кажется, Инстаграм должен рассматриваться не только как площадка для заработка: чтобы быть интересным, ты должен транслировать, что ты за человек, – это честнее.

Сейчас у меня есть второй аккаунт splav_is_love – о моем хобби, которое появилось у меня несколько лет назад и выросло в отдельное бизнес-направление. В этом блоге рассказываю о сплавах, которые я организую с мая по октябрь.

– Покупали рекламу, подписчиков?

– На заре Интаграма, когда все накручивали себе подписчиков и лайки, я тоже воспользовался одной программой. Некоторые до сих пор накручивают «мёртвые души» и ждут яркий фидбэк. Я же удалил вручную (!) целых 1500 человек – тех, кто фолловит всё, что движется.

Когда хочу транслировать какое-то интересное предложение на Тулу или Москву, пользуюсь таргетом. Не сам: есть специалист, которые настраивает для меня рекламу.

– Сколько времени Вы тратите на блог?

– Меньше, чем нужно и чем хотелось бы. Пролистывание ленты занимает больше времени, чем раздумья о том, что написать в следующем посте. А еще одна проблема в том, что я очень самокритичен, все рассматриваю через вопрос «А надо ли это кому-то, кроме меня?» и поэтому редко что-то выкладываю. Думаю за других людей, а этого не стоит делать.

– В рамках Тулы блогер может зарабатывать на рекламе. Вы на своем аккаунте зарабатываете?

– У меня случилось несколько интересных предложений. Одно из них – от моих друзей, ребят, которые производят обувь ручной работы. Когда я заказывал у них свою пару, снял процесс снятия мерок и другие этапы и выложил у себя на странице. Им понравилось, они попросили сделать еще один пост и подарили крутой ремень.

У меня пока небольшая аудитория, всего 2500 подписчиков, и на какие-то серьезные рекламные бюджеты я пока не рассчитываю.

– Как Вы реагируете на неприятные комментарии?

– У меня была история, когда смешное фото со мной разместили на одном крупном сайте, сделали из меня мем, который разлетелся по сети. И мне пришлось столкнуться с тем, что на меня выливали тонны грязи и негатива совершенно незнакомые люди. Почему? Потому что интернет позволяет людям обнажать свои самые негативные стороны, делать любые гадости, за которые им ничего не будет. Здесь это абсолютно нормально для многих.

Бывают комментарии, которые неприятны, но которые учат тебя чему-то, заставляют задуматься. Такая конструктивная критика, которая, может быть, высказана в резкой форме, но которая идет на пользу. А комменты из серии «всё отстой» пишутся просто от злости, реагировать на них нет смысла.

– Дайте совет тем, кто хочет стать успешным блогером, как раскрутиться в Инстаграме.

– Главный совет – расценивать блог как работу, которой необходимо заниматься постоянно. Нужно беспрерывно вовлекать аудиторию, подсаживать их на инстаграмную «иглу» –