Фотопроект «Мамы и дети»: Анжелика Келина, Екатерина и Ангелина

В нашем фотопроекте приняла участие блогер Анжелика Келина (@lika1884) и ее дочери Екатерина и Ангелина.

— Мое главное правило в воспитании – это позволить моим дочкам получить свой опыт, — говорит Анжелика. — Это касается всех сфер их жизни: одежда, еда, спорт, игрушки.

Я допускаю, что они могут сделать что-то не так, как нужно, но это их жизнь и их опыт.

Не запрещаю современные гаджеты, но ограничиваю время их использования. Считаю, что они очень помогают в обучении: например, различные программы помогли моей старшей дочери изучить буквы и улучшить качество чтения. Младшая на своём телефоне любит делать фото и видеоролики. Может, это ее призвание?)))

Любимые занятия с детьми – это прогулки в парках, кормление уток, а ещё мы подкармливаем бездомных собак. Мои дочки очень ответственно к этому подходят, и мне это нравится.

Недопустимо навязывать детям свою точку зрения и давать советы, как правильно, если они сами этим не интересуются.

«Правильно» для меня и для них – разное. Они — не я, а отдельные личности.

Всем мамочкам рекомендую прочесть книгу «Воспитание сердцем» Альфи Кон: она поможет иначе взглянуть на многие моменты общения с детьми.

Макияж и укладка Анжелики – Татьяна Белова (@belova_tula, тел. 8-967-431-56-56).