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Куликово поле
Тайны Куликова Поля: самые важные вопросы о битве

Тайны Куликова Поля: самые важные вопросы о битве

В центральном и самом эмоциональном месте музея Куликовской битвы – «Зале реликвий», где речь идёт об огромных человеческих потерях, экскурсоводов часто спрашивают: «Готова ли была Русь к битве с Ордой?»; «Почему Дмитрий Донской пошёл на военное столкновение с туменами Мамая?».

Давайте погрузимся в события XIV века накануне сражения и ответим на этот вопрос.

Смотрите второй выпуск проекта к 640-летию сражения на Дону «Куликовская битва: вопросы и ответы».

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.

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