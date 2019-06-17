День России на Куликовом поле или чем я могу удивить своих родных в далекой Азии
Россия известна не только своей суровой зимой и холодами, но и ярким, теплым летом. Природа здесь так же разнообразна, как и яркие национальные праздники.
12 июня. День России. Неужели мне снова довелось съездить на Куликово поле в Моховое?
В отличие от зимней поездки, все здесь уже выглядит совсем по-другому: деревня вся в зелени, там где мы прокладывали лыжню — травка, в которой мне удалось разглядеть ящерку. Очень жаркое солнце над головой дарит людям тепло и свет. Многие гости праздника ходят в совсем легкой одежде, наверное, чтобы не пропустить дополнительную порцию солнца (некоторые мужчины даже без верхней одежды).
Первое, что мы увидели, приехав в Моховое на праздник — много вкусных красивых блюд перед Центром приема посетителей Музейного комплекса Куликовской битвы. Под длинным тенистым навесом расположились команды — участники кулинарного конкурса.
Первый стол — «царский» — Донского политехнического колледжа, второй — археологического парка «Аргамач» из Ельца, третий — музея — заповедника Куликово поле. Музей в конкурсе не участвует. Просто представляет свою средневековую кухню.
На царском столе — жареный поросенок, щука фаршированная, царский квас в глиняной посуде, блины с икрой и всякие закуски. Поскольку эти блюда напоминают царский ужин, студенты колледжа — царь и царевна приглашают всех на пир:
-Царь велит своим боярам
Времени не тратить даром
Во палаты всем прибыть
И хлеб — соль скорей вкусить.
Все дела на потом отложить
Мед, пиво пить,
По душам говорить,
И на пиру на честном быть
Пока читали царский указ, напротив Центра приема посетителей играл оркестр русских народных инструментов. Музыкант, исполнявший соло на балалайке, усилил торжественный момент. Жаль только, что царский стол — это декорация. И настоящего разговора с царем не вышло. За то каждый желающий мог отведать царских угощений.
Второй стол представлял кухню археологического парка «Аргамач». На нем тоже изобилие: копченое мясо, запеченая свинина, тушеная капуста, кулеш. Сотрудник парка большим ножом режет сочное мясо и раздает гостям для пробы. Ему очень хочется, чтоб угощение похвалили. Сотрудника Аргамача зовут Николаем. На нем синяя рубаха, на голове — меховая шапка. У него длинная борода и всем своим обликом он напоминает мне казака. Николай искренне рад гостям и удовольствием угощает их не только мясом, хлебом и капустой, но и холодным кислым квасом.
С другого края стола — разные натуральные чаи из русских трав. Я из Мьянмы, но тут я вижу настоящий русский чай, растущий именно в России. Листовой чай, цветочные чаи, фирменный иван-чай чай очень различаются по вкусу. Таких чаев я раньше никогда не пробовал.
— Все листы для чайных сборов — малины, смородины, ежевики, вишни, я сам собираю. Сначала я только готовил эти чаи себе. Но потом от меня попросили знакомые, которым нравился мой чай. Вот так и я начал профессионально заниматься сбором и приготовлением чая.
Чайных дел мастер Алексей Коземиров заваривает нам свои собственные чайные сборы, у которых один бренд «Иван-чай».
После горячего чая, Алексей угощает нас охлажденным чайным сбором. В такую жаркую погоду это очень бодрит! Это листовой чай, такой же марки, но охлажденный.
После каждого глотка мы почти хором говорим: «Ммм, как вкусно!»
Кухня музея — заповедника «Куликово поле» представлена средневековыми блюдами: здесь зеленые щи и тюря, к которыми очень подходят вкусные булочки. Насколько эти блюда вкусны, можно оценить, глядя на детей — они по второму и третьему разу подходят к столу, прося добавки. А Методист музейно — выставочного комплекса Куликовской битвы Наталья Новикова с улыбкой наливает детям щи, и добавляет в них сметану.
«Пхххх…» — пока я наслаждался тюрей, на площадке у музейного комплекса раздался резкий пушечный выстрел. Это «Школа молодого стрельца» зовет нас. В школе двое учителей, одетые в средневековую одежду.
— Будете стрелять? Из настоящих пушек стрелять запрещено, но из учебных — можно, — предупреждают они. Прежде чем будем стрелять, мы берем «мыло», чтобы почистить ствол от остатков пороха, а потом заряжаем и… пли!!!
Бумажный снаряд с грохотом разорвался, привлекая новых учеников в школу Молодого стрельца. Разрыв снаряда от нашей пушки, по-моему, был слышен на всё поле.
Но пришло время проститься со Школой и посмотреть Богатырскую Заставу, концерт национальных коллективов и торговые ряды праздника. Богатырский конкурс собрал очень много зрителей — здесь можно было увидеть знаменитую силу русских богатырей.
Если я расскажу своим родным в далекой Азии, что я обгорел на солнце в деревне Моховое на Куликовом поле во время праздника «День России», мне никто не поверит. А те, кто поверит, конечно, будут волноваться о моей коже — ведь много ультрафиолета для нее вредно. И об этом в Азии все знают. Но в России солнечное лето заканчивается намного быстрее, чем морозная зима.
А праздник был чудесным. Кроме большой порции солнца, я получил массу удовольствия, сделал удачные фотографии и узнал много нового о русской истории.
В рамках проекта #сooIpolepress
Cай Найнг Тун, студент третьего курса кафедры журналистики ТулГу
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