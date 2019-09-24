Что спасает в бою — сладкая конфета или гороховый суп?

21 сентября на Куликовом поле праздновали 639-ю годовщину Куликовской битвы. Одна из популярных площадок праздника — «Полевая кухня – 2019». Здесь не только соревновались в кулинарном мастерстве представители МЧС, войск ВДВ и УФСИН, но и вкусно кормили желающих.

Перед тем как в рамках проекта #coolpolepress отправиться на задание и испытать на себе все достоинства полевой кухни, мы пообщались с начальником отдела развития музея-заповедника «Куликово поле» Андреем Веревкиным:

— Конкурс полевых кухонь мы проводим уже седьмой год подряд. Нам он кажется и интересным, и вкусным. Традицию проведения такого конкурса немного позже у нас позаимствовало даже Министерство обороны. Сегодня жюри будет оценивать и качество пищи, и сервировку столов, и креативность подачи, — рассказал Андрей Владимирович.

Отправляемся к площадке. Ориентируемся не по схеме, а по запаху — оттуда уже тянет дымком и пахнет кашей. Первыми посещаем поваров-спасателей. У них сегодня каша с тушенкой и чай с конфетками-бараночками.

Рассказывает шеф-повар МЧС, по совместительству старший водитель пожарной части.

— Как Вы составляли меню на конкурс?

— Организаторы праздника дают всем стандартный набор продуктов. Поэтому готовили мы, конечно же, гречневую кашу с тушенкой. И вкусно, и сытно.

— Наверняка знаете ответ, какая еда может спасти? Вы же спасатели.

— Сладкая, однозначно. У нас сегодня нет тортиков, они не для полевых условий. Но конфеты и баранки — на нашем столе для всех.

Взяв по баранке, отправляемся к палатке «голубых беретов»:

— Ну, за ВДВ! Накормите прессу?

— У нас по талонам, — строго и коротко ответил один из мужчин.

Ясно, люди военные — приказ есть приказ. Но и прессу голодной оставлять нельзя. Кроме традиционной гречневой каши у десантников готовится еще очень вкусный гороховый суп.

А у УФСИНа самая яркая, раскрашенная под камуфляж полевая печь. Да и народу возле нее толпится больше, чем у двух предыдущих. Чем же тут угощают гостей праздника?

Двое мужчин в форме раскладывают по тарелкам полевой паек. К ним очередь. Почему-то вспомнилось хрестоматийное: «А в тюрьме сейчас макароны дают…» Мы тоже получаем по тарелке горячей каши и щей. В холодную, ветреную погоду — самое то.

— Какая история кроется за Вашей любовью к кулинарии?— спрашиваем повара.

— Я женился. После этого очень хотелось радовать жену разными вкусностями. Да и вообще традиционно — лучшие кулинары — мужчины.

— Давно участвуете в конкурсе?

— Мы участвуем с 2012 года, проиграли всего один раз, заняли третье место.

– Может, есть какой-то секрет приготовления, раз вы так часто выигрывали?

– Секрет есть – готовим на дровах, — смеясь, отвечает мужчина.

Все с нетерпением ждут результатов конкурса. На наш взгляд, явные конкуренты — УФСИН и ВДВ, люди к ним идут почему-то охотнее. Может, потому, что первые еще угощают щами, а вторые — гороховым супом. А МЧС встречает гостей радушнее, но у них обед без первого. Зато с десертом.

Наконец ученый секретарь музея-заповедника, главный судья конкурса и прекрасный кулинар Алексей Воронцов объявляет результаты. В жюри кроме него входили представитель музея-заповедника, археолог Игорь Бурцев и специалист министерства культуры Тульской области Анастасия Гусева.

Третье место у МЧС, второе у УФСИНа. Победители конкурса — ВДВ. Их гороховый суп, видимо, покорил и гостей, и членов жюри.

— Готовились мы, конечно же, с душой, очень волновались перед объявлением результатов. Но главной целью была не победа, а готовка с любовью. Даже простую кашу важно не пересолить, не переперчить, — сообщает со сцены повар в голубом берете.

«Объединение центров развития культуры Тульской области» подготовило для участников конкурса призы. Победители получили раскладные туристические столы, УФСИН — туристические бинокли (служба непростая — пригодятся в хозяйстве), МЧС — монокуляры.

Также все участники получили «кубки» — точные медные модели — копии полевых кухонь Красной армии и Советской армии времен Отечественной войны.

Дегустировали блюда полевых кухонь, брали интервью и фотографировали студентки 3-го курса кафедры журналистики ТулГУ Анастасия Матосова, Инесса Гранаткина, Мария Сорокина.