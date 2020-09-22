Тайны Куликова поля: Сколько длилась битва?

В экспозиции музея Куликова поля представлено множество доспехов и оружия, показана броня ордынского коня. Мечи, сабли, топоры, кистени, лук, щит, фрагменты кольчуги можно приподнять и почувствовать вес. Если масса отдельных предметов не впечатляют, мало кому по силам поднять полное обмундирование пешего воина. Легко вообразить, как тяжко закованным в железо мужчинам.

Учёный секретарь музея-заповедника, кандидат исторических наук Алексей Михайлович Воронцов отвечает на вопрос: сколько длилась Куликовская битва?

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.