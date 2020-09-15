Тайны Куликова поля: какие реликвии сражения не представлены в музее?

Собирательство реликвий Куликовской битвы началось сразу после сражения, 640 лет назад. Первыми остатки оружия и доспехов искали сами русские воины. Металлические предметы стоили дорого, поэтому на полях боестолкновений их старались не оставлять.

Следующих этап нахождения свидетельств Мамаева побоища относится к периоду появления села Монастырщино, 300 лет после битвы. В XIX веке создаются целые коллекции, хранившиеся в дворянских усадьбах.

В 57 источниках разных лет упоминается более 210 реликвий битвы, в фондах музея-заповедника хранится 102, на экспозиции Музея Куликовской битвы представлены 75.

Об истории поисков и находок рассказывает заместитель директора музея-заповедника по науке Андрей Николаевич Наумов.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.