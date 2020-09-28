Тайны Куликова поля: почему Мамай проиграл в битве

В боевом искусстве Мамай не был дилетантом. К 1380 году на его счету множество побед: он неоднократно захватывал Сарай и разбивал войска нескольких ханов. Дмитрий Донской, его соратники и полководцы: Владимир Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, браться Ольгердовичи имели за плечами большой военный опыт, однако ордынский беклярибек выступал противником крайне опасным.

Заместитель директора музея-заповедника «Куликово поле» по науке Андрей Николаевич Наумов рассказывает о том, что же помешало Мамаю победить на Поле Куликовом.

Режиссура Татьяна Гусева, съемка Роман Солопов, монтаж Михаил Солопов.