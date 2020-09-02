Тайны Куликова поля: Принимали ли участие в битве генуэзцы?

В летописных источниках упоминается, что Мамай для похода на русские земли нанял ясов, черкасов и фрязов. Первые две народности жили на северном Кавказе, а фрязами в XIV веке называли выходцев из Западной Европы. Одной из крупных и влиятельных торговых республик была Генуэзская. Её фактории располагались в Крыму, вотчине Мамая.

Сражались ли в битве на Поле Куликовом генуэзцы, генуэзская пехота или арбалетчики, разбираемся вместе с кандидатом исторических наук, учёным секретарём музея-заповедника «Куликово поле» Алексеем Михайловичем Воронцовым.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.