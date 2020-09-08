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Куликово поле
Тайны Куликова поля: как ученые понимают, что найденная «железка» – реликвия битвы?

Тайны Куликова поля: как ученые понимают, что найденная «железка» – реликвия битвы?

Каждый год на место битвы организуются археологические экспедиции. Одна из их задач – поиск реликвий великого сражения. В ходе работ с помощью металлодетекторов обнаруживаются тонны железа, но как среди найденной горы предметы отыскать артефакты XIV века? Как ученые определяют датировку? Какие находки получают статус «реликвий битвы» и что случается с теми, что точно определить не удалось? Рассказывает учёный секретарь музея-заповедника Алексей Михайлович Воронцов.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.

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