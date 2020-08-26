Тайны Куликова поля: кто из русских князей поддержал Дмитрия Донского?

Какие княжества представили своих воинов на битву с Мамаем? Почему пришли не все? По какой причине в сражении на стороне Дмитрия Донского не выступили великие князья: Рязанский, Тверской, Нижегородский?

Разбираемся в хитросплетениях отношений русских правителей вместе с доктором исторических наук, профессором и заведующим музейным комплексом «Куликово поле» в Моховом Олегом Генриховичем Вронским.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.