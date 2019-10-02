Хранитель пяти музеев

В рамках проекта «Донпресс» студенты 3 курса каферы журналистики ТулГу побывали в гостях у елецкого краеведа, коллекционера, владельца и хранителя пяти частных музеев Евгения Павловича Крикунова. Он – настоящий энтузиаст, много делает для сохранения культурного наследия в своём городе. Евгений Павлович любезно согласился показать нам свои владения.

Бесконечная энергия и целеустремленность Евгения Павловича Крикунова вдохновляют. Он до конца готов отстаивать «символы эпох» для потомков, и это уже не просто увлечение, а своего рода профессия. «Он нужен всем, потому что делает мир прекраснее», — сказал кто-то из близких о нем. .Для кого-то это неважно, но, тем не менее, Крикунов создал свой собственный мир. В нем — прекрасные картины, елецкие кружева, символы и атрибуты ушедшей эпохи. И в этом мире, он, как и один из его героев — художник Василий Шевченко, «сам по себе».

Небольшая справка:

Евгений Крикунов в 1967 году закончил Волгоградский институт физкультуры. Работал учителем в школах Ельца. Но увлечение культурой малой родины, борьба за ее сохранение со временем стало не просто увлечением, а призванием, даже миссией. Елец обязан ему сохранением многих памятников. Для их спасения ему удалось пригласить съемочную группу знаменитого киножурнала «Фитиль». После выхода сюжета об Ельце на большой советский экран, разрушение старой части города было прекращено, перенесли и строительство гостиницы-высотки. Пример для многих городов нашего времени… В настоящее время Крикунов создатель, попечитель и хозяин нескольких частных музеев Ельца.

Музей истории КПСС

Находясь здесь, будто переносишься в советское время. Нас тогда еще не было. Но мы знаем о нем по рассказам старшего поколения. Здесь ссе дышит историей. Вокруг бюсты Ленина, красные флаги, картины с советской тематикой, пионерские галстуки… Кажется, что время здесь остановило свой ход.

Культурный центр имени Виктора Сорокина

Виктор Сорокин учился в мастерской С. В. Герасимова. Творчество художника складывалось под воздействием художников, принадлежащих к московской художественной школе — К. Коровина, Б.Иогансона.

Сорокин много работал на елецкой земле, сформировался и стал известен, как прекрасный пейзажист. С Крикуновым был знаком и даже дружен. И в 1992 году наш коллекционер открыл в Ельце культурный центр Виктора Сорокина.

На первом этаже расположен выставочный зал с временными экспозициями, а также выставлены картины разных периодов и направлений. На втором этаже — постоянная экспозиция картин народного художника России В. С. Сорокина. От яркости красок и живости изображений захватывает дух.

Дом-музей елецкого кружева

В музее представлены различные изделия елецких умелиц. Можно не только посмотреть на ажурность экспонатов, но и узнать секреты мастериц. Рядом с кружевами демонстрируются картины московского художника Павла Блуднова. Его картины передают настроение свободы, раскованности. Все расположено так, что кружево и картины гармонируют друг с другом, создавая единство искусства.

Музей Василия Шевченко

Кто это? — спросите вы. Мы тоже не знали, пока не увидели на полотнах совершенно удивительный, с непривычными сюжетами, мир. Образы вызывают у зрителя мгновенную реакцию — боль, тревогу, удивление, восхищение. Образы перекликаются с образами Босха и Дали. Ему часто предлагали; пиши, как все — примем в Союз художников. Ответом было: как вы не умею, только как могу сам. В 1990 году он был принят в члены профессионального творческого Союза художников и графиков Международной федерации художников ЮНЕСКО, а в 1991 его все ж приняли в члены Союза художников России. Мастерскую от Союза художников он получил за три дня до смерти, так и не успев в ней поработать

Подводя итог нашего небольшого путешествия в Елец, скажу, что мы были удивлены и воодушевлены одновременно знакомством с таким необычным человеком. Наша беседа с Евгением Павловичем получилась очень познавательной. Хозяин сам водил нас по музеям, подробно рассказывал об экспонатах своей коллекции.

Возвращаясь в археологический парк Аргамач, мы с преподавателем и однокурсницей все пытались понять — этот человек просто не побоялся прослыть «городским сумасшедшим» и отстоять свои взгляды. Кто он — он безумный коллекционер, фанатик, краевед? Или просто яркая личность, каких немного, и на которых держится мир?

Владлена Белаш, студентка третьего курса кафедры журналистики ТулГу. Фото автора.