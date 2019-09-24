Сказ о Хранителях будущего или как студенты кафедры журналистики на Куликовом поле играя, поработали

Участники проекта #Coolpolepress ежегодно пишут о разнообразных мероприятиях и праздниках музея-заповедника «Куликово поле».

Свежеиспеченный третий курс кафедры журналистики ТулГУ впервые попробовал совместить игру в команде и медиа-деятельность. За право стать Хранителями будущего в нашей команде так же сражались студенты-журналисты из Ельца и Воронежа. Получилось ветрено, но с радугой!

Девять утра. Воскресенье. Мы (а именно студенты кафедры журналистики ТулГУ Дима, Настя, Гриша и Полина) едем в Моховое, чтобы поучаствовать в игре «Хранители будущего» и параллельно написать об этом материал. По ходу движения делимся ожиданиями и ищем в интернете фотографии с прошлых игр. Разнообразие станций, которые предстоит пройти командам, поражает: тут тебе и ловля рыбы, и стрельба из лука и самоварные состязания.

— Я бы пострелял, — мечтательно замечает Гриша, развалившийся на сидении. — А потом «сфоткаем» и в материал вставим.

Выходим из машины и видим, как с проходящего мимо мужчины слетает кепка. Ветер здесь не только сильный, но еще и очень холодный. Легкий портфель Димы так и норовит отправиться вслед за улетевшей кепкой. Суровое начало.

Перед игрой экскурс в историю и инструктаж одновременно проводит начальник отдела развития музея-заповедника «Куликово поле» Андрей Веревкин:

— Сначала в игру «Хранители будущего» играли только студенты — историки. А потом мы решили изменить условия. Ведь создают историю люди разных специальностей, и роль журналистов в этом трудно переоценить. Будущее зависит от каждого из вас.

В маршрутном листе планируются разные «станции» — к примеру, конный двор, народный танец. Однако мы узнаем, что каждый участник должен побывать лишь на одной точке, где будет собирать баллы для своей команды. Тогда становится понятно, что наш объединенный коллектив выступать будет вне конкурса. Да мы особо и не претендуем на победу, нам бы поработать играючи.



Выходим на улицу. На общем сборе заведующий музейным комплексом профессор Олег Вронский еще раз поясняет детали и дает старт игре. Помимо нашей сборной, здесь еще команды из Тамбова, Рязани, Орла, Липецка, Воронежа, Ельца. Отряд земляков представляют студенты- историки педагогического университета. Наша команда разбивается на маленькие группки, каждая из которых выполняет заранее запланированную работу. Нужно же оповещать читателей о разных площадках игры. А вдесятером особо и не попробуешь на себе стрельбу из лука и богатырский бой!

Первая точка — соревнования по рыбной ловле. Говорят, в прудах Мохового водятся и щуки, и огромные караси. Посмотрим. Позже из улова сделают уху. Настя с Полиной снимают на видео рыбаков. Ветер не утихает, а иногда и досадно вмешивается в процесс.

— Хорошо работаем! — слышится шагах в десяти сзади.

Это Святослав, еще один участник нашей внеконкурсной команды и студент 1 курса магистратуры факультета журналистики Елецкого Государственного Университета. Святослав фотографирует девушку с удочкой для своих СМИ.

Следующей остановкой становится импровизированное стрельбище. Народу здесь немного, Гриша просит сделать несколько фоток с луком для группы. Организатор, милый усатый дядечка, предлагает подойти после того, как все отстреляются.

Неподалеку от стрельбища находится локация, на которой можно попробовать свои силы в метание сулицы (метательного копья). У Гриши начинает прослеживаться нездоровая страсть к холодному оружию. Это место не пользуется особой популярностью, поэтому он может пометать копья в доску. Правда, в цель ни одна сулица так и не попала.

— Это все потому, что ты кисть подкручиваешь, — спокойно замечает ведущий локации, представитель свердловского клуба исторического фехтования «Варга».

После этого наша четверка отправилась на богатырские бои. Желающих провести спарринг на мягких мечах и щитах предостаточно, так что Полина и Гриша просто делают несколько фоток с запасным реквизитом. Настя, вооружившись телефоном, руководит процессом.

Чуть позже возвращаемся обратно к богатырским боям. На этот раз с целью поучаствовать. Как говорится, место битвы изменить нельзя. Бой получается веселым. Мы периодически заезжаем друг другу по голове мечами. В один момент, у Гриши ослабевает ремень, позволяющий закрепить щит на предплечье. Он выбрасывает его и хватает второй меч.

— Площадка очень популярна среди посетителей, — говорит ее организатор Игорь. — Музей очень часто прибегает к услугам исторических клубов во время подобных торжеств.

Тем временем игра подходит к концу. Всех приглашают станцевать старинный танец. Пример всем показывают преподаватели из липецкого педагогического. Они пытаются перетянуть на свою сторону Диму, и он не может отказаться.

Олег Генрихович Вронский обращает внимание уже почти состоявшихся хранителей будущего на появившуюся над Куликовым полем радугу. Все радостно щелкают фотоаппаратами, ведь поводов несколько. Кроме семицветного предвестника хорошей погоды, сейчас мы увидим победителей. Третье место занимают земляки, второе — Липецк, первое — Орел. Специальные призы получили рязанцы за самую большую пойманную рыбу и орловцы за успешное прохождение площадки «Конная сторожка». Всем участникам выдают специальные значки.

Настает время обеда. Сотрудники кафе разливают по тарелкам уху. Обычно радуга бывает после дождя, но в этот раз она была до. К счастью, столовая находится хоть и на открытом воздухе, но все же под навесом. Мы с сочувствием смотрим на ребят из исторических клубов, которые под дождем убирают сулицы, дубинки и стрелы.

Во время экскурсии по музейному комплексу мы отправились в свободное плавание и неожиданно забрели в отдел археологических находок. Там демонстрировали фильм-историческую реконструкцию поединка Пересвета с Челубеем.

— Этот фильм сняли специально для нашего музея, — рассказывает смотритель музея Анастасия Полякова. — Актеры вчера были у нас на празднике — для них историческая реконструкция — очень серьезное увлечение.

Позже мы узнаем, что в разработке и создании этого фильма приняли участие журналисты из Тулы- нынешний оператор канала РБК Владимир Юрьев, оператор и мастер монтажа Андрей Бобровский с московского СТС и тульский писатель Олег Хафизов. Количество актеров превышало 500 человек. Среди них была так же большая группа каскадеров.

К сожалению, игра подходит к концу. Мы сердечно прощаемся с нашими наставниками — Андреем Веревкиным и Олегом Вронским, коллегой Святославом и другими товарищами по этому воскресному дню. Было здорово одновременно поиграть и поработать. Такое возможно только на Куликовом поле.

И только Гриша, развалившись на сидении, грустил, что ему не довелось пострелять из лука. Но виду он не показывал. Настоящий он хранитель будущего или нет?

В игру играли и готовили репортаж Дмитрий Соболев, Григорий Гочелашвили, Анастасия Осипова, Полина Чернова.