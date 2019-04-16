Аргамач: Обычный путь в мистическое место

Весна уже вступила в свои права. Было вполне солнечно. И мы, студенты кафедры журналистики ТулГу, поехали в Археологический парк Аргамач, который находится недалеко от Ельца в Липецкой области. Когда мы приехали в Аргамач, белые юрты на зеленном простраснстве газона напомнили мне о временах татаро-монгольского ига. Тогда я подумал, что нас ждет экскурс в историю монгольских традиций. Но оказалось нас ждало нечто неожиданное, интересное, но совсем другое.

Чаепитие

Приехав в Аргамач, мы решили поучаствовать в чайной церемонии, чтобы набраться сил и начать работу. Для этого мы вошли в самую большую юрту. Перед этой юртой ещё стояли деревянные колонны для флагов, как будто внутри юрты отдыхал какой-то Хан.

Но на самом деле в юрте шла чайная церемония Максима Уласевича, руки которого были заняты пятью чайниками. Он проводил мастер класс по завариванию чая: ловко заваривал гостям разные чаи, говорил о полезных свойствах чая и о традиции катайских чайных церемоний. У каждого из гостей в руках была чашка чая из глины. Все они были русские студенты и гости парка. Только когда я зашел, в юрте появился человек, похожий на татарина. Хотя моя родина Мьянма.

— Чаепитие — это время отдыха, время разговора с друзьями, или с коллегами на работе" - рассказал нам Максим Уласевич.

— А можно во время чаепития пить не чай, а кофе. Это ещё можно будет называть чаепитием? — спросил я спросил знатока.

— Нет, — резко ответил на мой вопрос Максим. — Кофе — это совсем другой напиток. А чаепитие — это из китайского языка от слова «Ча (чай)». Во время чаепитие, мы только пьем чай.

— По телевизору я часто видел, что китайцы добавляют чай в свою чашку и наливают еще немного охлажденной воды. А вы завариваете чай как-то по-другому?!

— У нас есть два способа заваривания чая: варка и пролив — с удовольствием объяснил он.

Мы успели выпить не меньше пяти чашек чая каждый. Осталось очень приятное послевкусие. А в юрте остались только чашки, чайники, и подушки, на которых мы сидели.

В Аргамаче каждый может выбрать жилье на свой вкус: есть синий маленький домик у реки, ханские юрты, гостиница. После чайной церемонии, нас поселили в деревянный дом «Большая избушка» (он же -гостиница)

Студент четвертого курса кафедры журналистики Елецкого государственного университета, Святослав, с которым мы только что познакомились, проводил меня туда.

— Ты первый раз в Ельце? Как тебе понравилось? — Святослав, как местный житель, переживал о своих гостях.

— Да, первый раз. Всё мне понравилось. Только всё мне как-то странно: русский мужчина на территории России в татаро-монгольской юрте проводит китайскую чайную церемонию, — рассказал своему другу о своих впечатлениях.

— В археологическом парке мы знакомимся с разными традициями, - высказал Светослав своё мнение — И, кстати, у нас сейчас на ужин ещё будет узбекский плов.

Мы посмеялись над своим разговором — «Ха, Ха, Ха. Всё прикольно».

В нашей гостинице примерно десять комнат. Хотя она ещё не достроена до конца, все в ней есть для достаточно уютного отдыха. В каждой комнате огромное окно, через которое видна природная экологическая тропа. По-моему, этот дом, в течение несколько месяцев, станет любимым местом отдыха для посетителей Аргамача.

Мастер классы на любой вкус

Занятия творчеством — это вид отдыха, который помогает нам физически расслабляться и развивать наши таланты. В Аргамаче специально организуются для посетителей парка разные мастер-классы: стрельба из лука, резьба по дереву, метание копий, традиционная ковка металла (кузнечное ремесло раннего средневековья), изготовление украшений, браслетов из бересты, кружевоплетение.

Хотя в апреле ветер ещё прохладный, мы не стали дожидаться лета и совершили это путешествие в новое место, которое может удивить наших читателей, которое может мотивировать выбрать совершенно новый маршрут. Аргамач — это есть одно из мест, которые могут погрузить посетителей в древный русский мир, и познакомить их с культурой того времени. А еще в Аргамаче есть своя мини ферма — мы кормили из соски трехнедельным козлят и ручного поросенка по имени Инь Янь.

Меня пригласила поехать в Аргамач преподаватель нашей кафедры. Попросила сделать фоторепортаж и поделиться своими впечатлениями. Я приехал учиться в Тулу из Мьянмы. Я очень люблю путешествовать, у меня всегда есть желание поехать куда-нибудь и поснимать на смартфон или фотоаппарат окрестности. Побывав в Аргамаче, просто не могу не поделиться с вами своими впечатлениями! Смотрите галерею!

Сай Найнг Тун, студент третьего курса кафедры журналистики ТулГУ.

Фото автора. В рамках проекта Кулполепресс-Донпресс.