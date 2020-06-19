Игорь Фрейдлин: о музыке, ужасных стихах и «Фабрике звезд»

Двадцатый юбилейный фестиваль авторской песни музея — заповедника «Куликово поле» прошёл в режиме онлайн. Праздник получился ярким, потому что к нему присоединились гости, участники и зрители со всего мира.

Один из гостей — внук профессора Г. Н. Фрейдлина, стоявший у истоков проекта Фабрика звёзд, автор и исполнитель Игорь Фрейдлин. В данный момент он живёт в Израиле.

В рамках проекта #coolpolepress Игорю задала несколько вопросов студентка третьего курса кафедры журналистики ТулГу Влада Белаш. Фото из архива И. Фрейдлина.

Вы творческая личность. Как начинался ваш путь?



– Я бы не хотел говорить о творческом пути или тому подобные пафосные вещи. Где-то в старшей школе, я понял, что могу повторять мелодии, не искажая их, то есть открыл в себе музыкальный слух, о чем ранее и не подозревал. Я попросил родителей отдать меня к педагогу по фортепиано. У моего деда стояло замечательное чёрное пианино Родина, которое впоследствии переехало к нам домой. У меня был прекрасный во всех отношениях педагог Наталья Львовна, кажется, Плотникова фамилия.

Я до сих пор не уверен, что именно меня больше вдохновляло- собственное желание, педагогический талант Натальи Львовны или её интеллигентная красота… но так или иначе, а я стал быстро прогрессировать, и даже не без успеха принимал участие в конкурсе молодых пианистов. Тогда же я увлекся гитарой. У отца был старый рассохшийся инструмент, который я освоил уже самостоятельно.

Ну, а потом мы организовали первую музыкальную группу… я и Рома Борисов, впоследствии широко известный в Туле шоумен. Наше выступление на выпускном вечере, как я помню, произвело определенный фурор среди девочек 31 и 8 школ Тогда же я начал и свои первые стихотворные экзерсисы.

Те стихи были воистину ужасны, но моя учительница литература Валентина Владимировна Аксенова их оценила. Откровенно говоря, я никогда не пытался стать профессиональным музыкантом или литератором. Но и музыка, и стихи всегда оставались со мной. И пожалуй, можно сказать, что это большем чем просто хобби, а скорее — способ существования в своем внутреннем мире, который позволял мне к тому же коммуницировать с миром внешним. Парень с гитарой, знаете. Это было круто во все времена. Особенно если ему удавалось издавать нечто членораздельное…

Нам известно, что Вы стояли у истоков «Фабрики звёзд», расскажите об этом периоде своей жизни

– Это неправильная информация, вернее неточная. Я никогда не стоял у истоков «Фабрики звезд». Собственно на первой «Фабрике» я даже и не работал. Но со второй по пятую — это да. Я действительно был там выпускающим режиссёром монтажа. То есть я был последним, кто прикасался к эфирному мастеру. Из моих рук программа уходила прямо в службу эфира. Я до сих пор иногда удивляюсь, как мне удалось за четыре года не запороть ни одного выпуска!.. Довольно много приходилось там общаться с различными селебрити, в том числе и с Аллой Пугачевой, например. Ну, а из моих фабрикантов самой большой звездой, пожалуй, можно считать Полину Гагарину.

Вы журналист, который пишет, говорит или снимает?

– Я не журналист и никогда им не был. Я закончил режиссёрский факультет во ВГИК — институте кинематографии. Много лет трудился режиссером и режиссёром монтажа на ТВ, но теперь это, к счастью, в прошлом. Сейчас я работаю по своей второй специальности- тренером по баскетболу. Тренирую детей — мальчиков и девочек. Я впервые в жизни получаю удовлетворение от своей работы… можно сказать, живу работой. И очень рад, что более не имею никакого отношения к российскому телевидению.

Вы долго жили в Туле, потом в Москве, сейчас вы живёте в Израиле. Что вас подтолкнуло принять такое решение?

– На этот вопрос я бы хотел ответить цитатой из моего соплеменника Высоцкого:

«Не волнуйтесь! Я не уехал.

И не надейтесь, я не уеду!»