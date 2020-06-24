Тайны Куликова поля: что известно о героях битвы?

Имена героев Куликовской битвы помнят вот уже более 600 лет. О великих князьях Дмитрии Ивановиче и Владимире Андреевиче известно довольно много, и мы легко можем узнать сколько лет им было в 1380 году. С другими участниками сражения сложнее, от кого-то нам осталось только имя.

Доктор исторических наук профессор Олег Генрихович Вронский рассуждает, сколько лет было командирам полков: Тимофею Васильевичу Вильяминову и Михаилу Бренку, Дмитрию и Андрею Ольгердовичам, Дмитрию Боброку, а также противнику русских полков — темнику Мамаю.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.