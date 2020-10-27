Тайны Куликова поля:Чем еще был знаменит Дмитрий Донской?

Князь Московский Дмитрий Иванович прожил до обидного короткую жизнь – всего 39 лет. Но сделать успел немало. Дмитрий Донской был дальновидным политиком и стратегом. Какими делами ознаменовалось его правление?

На этот вопрос отвечает доктор исторических наук, профессор Олег Генрихович Вронский.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.