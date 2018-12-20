Как мы влюбились в Куликово поле

Сай Найнг Тун, студент третьего курса кафедры журналистики ТулГу

Фото автора. Стилистика и пунктуация автора сохранены.

Во всем мире зима в России известна своей суровостью. Именно русские зимы стали одной из причин поражения французов в 1812 году и отчасти Гитлера во Второй мировой. Но для россиян декабрь всегда был, есть, и будет преддверием самого веселого праздника — Нового Года. Со словами: «Раз, два, три! Елочка гори» зажигаются новогодние елки. Мы приехали на открытие главной елки Куликова поле в Моховое и на открытие лыжни.

Раз, два, три ёлочка гори …

В Моховом в первый раз открыли большую уличную ёлку вне стен музея, первый раз Дед-мороз и Снегурочка пришли на село поздравлять и радовать детей. Дед-Мороз большого роста в красном халате, красной шапочке выделялся из толпы людей. А из-за его длинной волнистой белой бороды на лице были видны только красный нос и синие глаза. После заклинания: «раз, два, три, елочка гори!» загораются огни, вокруг елки водят хоровод дети и взрослые, затем начинаются игры и конкурсы между детьми. Их улыбки и смех стали гармонией этого момента. Детишки участвовали в конкурсах и получили подарки от Деда Мороза и его внучки Снегурочки.

Лыжня

После того как дети разошлись, осталась наряженная и красивая ёлка. Она сама по себе переливалась огнями и сверкала игрушками, не боясь никакого мороза. А мы со студентами-журналистами ТулГУ, сбежали в кафе, чтобы погреться. Неожиданно нас очень гостеприимно встретили и напоили горячим чаем со сладкими булочками.

После чаепития, начался наш подвиг: семейная лыжня. Черный чай с сахаром, который я никогда не пил в Мьянме, согрел и взбодрил меня. А на лыжи в Моховом я встал первый раз в жизни. Мой друг Шон из Вьетнама тоже раньше никогда на них не катался. Как говорят, первые шаги — самые трудные. Мы катались на лыжах, иногда, наоборот, они на нас катались, потому что мы много раз падали. Но мы помогали друг другу, когда один падал на снег, второй подавал ему свою руку. При этом мы успевали что-то фотографировать и даже снимать видео — журналисты все-таки. Нашими спутниками по семейной лыжне были дети, экскурсоводы музея и наши товарищи-журналисты. Через полчаса мы выдохлись. И отправились подкрепиться.

Русский обед

Три года живу и учусь в России, но еще не могу привыкать к русской кухне. Привык только к названиям: первое блюдо — суп, второе — главное и третье — салат. А практически, для меня они все главные. Обед был очень вкусным, в кафе было тепло. И мы даже почти забыли про зиму на улице.

Спуск с горки

После обеда, мы сразу пошли кататься с горки на тюбингах. Это был наш второй подвиг. Кататься с горки легче, чем прокладывать лыжню. Ты просто сидишь на тюбинге, держишься за него, и со свистом летишь почти от крыши музейного комплекса до берега пруда. Это был мой самый длинный спуск в жизни. Но после него надо подняться на вершину горки, чтобы снова спускаться. На это уходит больше времени и сил. Это катание как-то похоже на жизнь: бывает проще спуститься вниз, а подняться на вершину гораздо сложнее.

Я всегда думал, что зимой люди превращаются в медведей, сидят дома, не выходя на улицу. Но побывав в Моховом в декабре я узнал много нового и многому научился; зимой люди находят чем заняться. Зимой Моховое — это не просто село, покрытое снегом, но это место, где очень удобно отдыхать не только взрослым, но и детям.