Шон и Найнг открыли семейную лыжню на Куликовом поле

Автор – Максим Шевченко, студент 3 курса кафедры журналистики ТулГу. Фото автора, Шона и Найнга.



В музейном комплексе «Куликовской битвы» в Моховом открыли главную новогоднюю ёлку Куликова поля и лыжный сезон.

Помимо исторического маршрута по полю сражения, появилась семейная лыжня (она проходит по территории этнографической деревни). Пока вы отдыхали, студенты кафедры журналистики встали на лыжи и проехали маршрут за вас. Так работает проект #coolpolepress.



– Последний раз я видел лыжи ещё в начальных классах. Как на них кататься — совершенно не помнил, но всё же решился встать на лыжи и записать видеосюжет. Здесь с коллегами из Юго-Восточной Азии Шоном и Найнгом мы были наравне, никто из нас не катался на лыжах и, думаю с трудом представлял, как это делается. Но тем не менее, поводив хороводы возле главной елки, мы отправились открывать семейную лыжню с экскурсоводами музейного комплекса.



Сдали свою обувь и получили ботинки для лыж. Вспоминаю, что в моём детстве лыжи надевались на ботинки с помощью специальных ремешков, примерно таких, как были на римских сандалиях.



И это было весьма неудобно. Да и к тому же попробуйте найти в начальных классах лыжи под 44 размер ноги. Сейчас же надеваешь ботинки, защёлкиваешь с помощью специального крепежа лыжи и едешь. Куда уж проще!



В Моховом теперь открыты два маршрута: исторический по полю сражения и семейный. Мы, естественно, выбрали вариант попроще, потому что застрять посреди поля с лыжами никто не хотел.



Прозвучало напутственное «Не геройствуйте!» и мы поехали. Ну как поехали… Сначала мы стояли в пробке — детишки забуксовали.



Передвигаться на лыжах — это как учиться заново ходить. Но через пару минут уже стало что-то получаться, хотя я и с трудом удерживал равновесие на маленьких горках. Одной рукой я держал камеру, второй упирался палкой в снег, не упасть у меня, естественно, не получилось. За мной ехали два мальчишки. Того, который был пошустрее я пропустил вперёд, чтобы не портить ему удовольствия от катания. Другого мальчика я больше не видел.



Пот стекал по лицу, мороз не давал расслабиться, а мы всё дальше ехали по зимнему снегу. Упав несколько раз и глядя на то, как в пятый раз падает мой вьетнамский друг Шон, я решил, что нужно сделать перерыв. Но перерыва не было, мы пошли на второй круг. Падая в очередной раз, Шон лежал на снегу и кричал что-то похожее на: «Оставьте меня!». «Держись, Шон», — крикнул я и стал помогать подняться своему вьетнамскому другу. Где-то неподалеку пытался подняться после очередного падения Найнг из Мьянмы.



В голове проносятся мысли: «Это беспощадные русские, Шон. Они не знают усталости, их не берут морозы, ОНИ ГОТОВЫ кататься так целый день!» Я спросил у него: «Хочешь ещё разок покататься на лыжах?». «Да, но, пожалуй, в следующем году».



Смотрю на свои джинсы и вижу огромную дыру. Больше никогда…



Однако после борща и горячего чая мы, как загипнотизированные, бодро идем за тюбингами и начинаем азартно кататься с горки. Шон и Найнг — как новенькие. Еще успевают снимать видео и делать фото.



Ну как тут не сказать всем вам, пролежавшим бока на диванах, что семейная лыжня — это отличный вариант активного отдыха. И что теперь не только подготовленные лыжники могут заняться этим видом спорта, но и дети, а также их родители. И, как показал опыт, даже студенты. Даже из Юго-Восточной Азии.