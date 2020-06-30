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Куликово поле
Почему армия Дмитрия Донского ушла на Куликово поле?

Почему армия Дмитрия Донского ушла на Куликово поле?

Мы знаем множество версий, согласно которым битва была не на Куликовом поле, а в других местах Тульской, Рязанской, Липецкой областей и даже в самом центре Москвы. Авторы последней – прославившиеся сочинением исторических сенсаций математики.

Давайте разберемся, почему все-таки Дмитрий Донской выдвинул свои войска так далеко от Москвы на юг, навстречу Мамаю. Что говорят летописи и данные исторических исследований, а не математические просчёты?

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Михаил Солопов, монтаж: Михаил Солопов.

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