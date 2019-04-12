Выбраны лучшие иллюстрации подводного мира

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Аквариумный мир».

Первое место завоевало сразу фото от VKup и ЛёляЛориДобраяБаба, они набрали по 46 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе и третье место по количеству плюсов заняли также кадры от VKup и ЛёляЛориДобраяБаба. Мы решили передать второе и третье места следующим по порядку участникам:

Второе место и 38 голосов получило фото от Elle25.

Ну а третье место и 36 голосов получило фото от Nina2017. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

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в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!