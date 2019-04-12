Выбраны лучшие иллюстрации подводного мира
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Аквариумный мир».
Первое место завоевало сразу фото от VKup и ЛёляЛориДобраяБаба, они набрали по 46 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе и третье место по количеству плюсов заняли также кадры от VKup и ЛёляЛориДобраяБаба. Мы решили передать второе и третье места следующим по порядку участникам:
Второе место и 38 голосов получило фото от Elle25.
Ну а третье место и 36 голосов получило фото от Nina2017.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!