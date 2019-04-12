Итоги фотоконкурса «Концерт моей мечты»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Концерт моей мечты».

Первое место завоевало фото от savasana, оно набрало 26 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место по количеству плюсов заняло сразу два кадра: оба от VKup. Они набрали по 26 голосов.

Ну а третье место и 22 голоса получило фото от Elle25. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!