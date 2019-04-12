блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Итоги фотоконкурса «Концерт моей мечты»

Итоги фотоконкурса «Концерт моей мечты»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Концерт моей мечты».

Первое место завоевало фото от savasana, оно набрало 26 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место по количеству плюсов заняло сразу два кадра: оба от VKup. Они набрали по 26 голосов.

Ну а третье место и 22 голоса получило фото от Elle25.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 14:45 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Выбраны лучшие иллюстрации подводного мира
Выбраны лучшие иллюстрации подводного мира
Голосуем в фотоконкурсе «Капли»
Голосуем в фотоконкурсе «Капли»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.