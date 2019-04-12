Итоги фотоконкурса «Концерт моей мечты»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Концерт моей мечты».
Первое место завоевало фото от savasana, оно набрало 26 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место по количеству плюсов заняло сразу два кадра: оба от VKup. Они набрали по 26 голосов.
Ну а третье место и 22 голоса получило фото от Elle25.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!