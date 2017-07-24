Поздравляем победителей фотоконкурса «Улётный корпоратив»
Завершился наш фотоконкурс «Улётный корпоратив». В нём за наши призы боролось всего 14 фото, но и среди них было из чего выбирать.
Первое место и 37 голосов разделили между собой два фото helga404 и LeoQueen.
Каждому обладателю первого места дарим футболку+кружку!
Третье место и 26 голосов завоевал забавный кадр от Светланы Черновой. Она получает бейджик в профиль!
Приходите в редакцию за подарками в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!