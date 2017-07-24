Найдено лучшее отражение

Завершился наш фотоконкурс «Игра теней и отражений», в котором участвовало 68 кадров удивительных, ярких, необычных и небанальных отражений, теней и силуэтов.

Победителем, набравшим 54 голоса стало усатое-полосатое фото svmedv.

Поздравляем и дарим нашу фирменную футболку+кружку!

Второе место и 41 голос получило прекрасное закатное фото музея оружия от il76. За это от нас бейджик в профиль!

На третьем месте с 40 голосами питерские красоты от Traveler.

Дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!