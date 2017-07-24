Объявляем победителей конкурса ретро-фото
Завершился наш фотоконкурс «Когда был маленький». Мы налюбовались на ваши трогательные, смешные и милые детские фото, наши дорогие портальцы. Битва бантиков и ползунков была нешуточная - 104 фото участвовало!
Первое место и 64 голоса получила Светлана Тульская.
Она получает футболку+кружку!
Второе место и 61 голос завоевал кадр от Lookeriy.
Она получает бейджик в профиль!
Третье место и 59 голосов портальцы отдали KolxozNikу.
Он также получает бейджик в профиль!
Приходите в редакцию за подарками в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!