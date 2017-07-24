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Объявляем победителей конкурса ретро-фото

Объявляем победителей конкурса ретро-фото

Завершился наш фотоконкурс «Когда  был маленький». Мы налюбовались на ваши трогательные, смешные и милые детские фото, наши дорогие портальцы. Битва бантиков и ползунков была нешуточная - 104 фото участвовало!

Первое место и 64 голоса получила Светлана Тульская.

Она получает футболку+кружку!

Второе место и 61 голос завоевал кадр от Lookeriy.
Она получает бейджик в профиль!

Третье место и 59 голосов портальцы отдали KolxozNikу
Он также получает бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 17:00 +19

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Поздравляем победителей фотоконкурса «Улётный корпоратив»
Поздравляем победителей фотоконкурса «Улётный корпоратив»
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