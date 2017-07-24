Объявляем победителей конкурса ретро-фото

Завершился наш фотоконкурс «Когда был маленький». Мы налюбовались на ваши трогательные, смешные и милые детские фото, наши дорогие портальцы. Битва бантиков и ползунков была нешуточная - 104 фото участвовало!

Первое место и 64 голоса получила Светлана Тульская.

Она получает футболку+кружку!

Второе место и 61 голос завоевал кадр от Lookeriy.

Она получает бейджик в профиль!

Третье место и 59 голосов портальцы отдали KolxozNikу.

Он также получает бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!