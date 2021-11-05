Подводим итоги фотоконкурса «День рыжего кота»

Завершился фотоконкурс «День рыжего кота». Время огласить результаты.

Первое место достается снимкам от Rodrigo и anna621659. Пользователи отдали за них 29 голосов.

Rodrigo и anna621659 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 26 голосов получают фото от пользователей Mr.Nobody и Magel.

Третье место досталось снимку от пользователя: Donni-SU. Портальцы отдали за него 24 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!