Подводим итоги фотоконкурса «День рыжего кота»
Завершился фотоконкурс «День рыжего кота». Время огласить результаты.
Первое место достается снимкам от Rodrigo и anna621659. Пользователи отдали за них 29 голосов.
Rodrigo и anna621659 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 26 голосов получают фото от пользователей Mr.Nobody и Magel.
Третье место досталось снимку от пользователя: Donni-SU. Портальцы отдали за него 24 голоса.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!