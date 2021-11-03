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Завершаем фотоконкурс «Вязаное настроение»

Завершаем фотоконкурс «Вязаное настроение»

Завершился фотоконкурс «Вязаное настроение». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Oksa55. Пользователи отдали за него 28 голосов.

 Oksa55 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 22 голоса получает фото от пользователя Татьяна.

Третье место досталось снимку от пользователя: Oksa55. Портальцы отдали за него 21 голос.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 10:30 0
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«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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