Завершаем фотоконкурс «Вязаное настроение»
Завершился фотоконкурс «Вязаное настроение». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Oksa55. Пользователи отдали за него 28 голосов.
Oksa55 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 22 голоса получает фото от пользователя Татьяна.
Третье место досталось снимку от пользователя: Oksa55. Портальцы отдали за него 21 голос.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!