блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Завершаем фотоконкурс «Осенний лес»

Завершаем фотоконкурс «Осенний лес»

Завершился фотоконкурс «Осенний лес». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от kooostik. Пользователи отдали за него 31 голос.

 kooostik получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 26 голосов получает фото от пользователя kooostik.

Третье место досталось снимкам от пользователя: Million и веточка. Портальцы отдали за них 25 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Администрация Myslo
вчера, в 18:15 +3
;

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Подводим итоги фотоконкурса «Заготовочки на зиму»
Подводим итоги фотоконкурса «Заготовочки на зиму»
Подводим итоги фотоконкурса «День рыжего кота»
Подводим итоги фотоконкурса «День рыжего кота»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.