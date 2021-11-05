Завершаем фотоконкурс «Осенний лес»
Завершился фотоконкурс «Осенний лес». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от kooostik. Пользователи отдали за него 31 голос.
kooostik получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 26 голосов получает фото от пользователя kooostik.
Третье место досталось снимкам от пользователя: Million и веточка. Портальцы отдали за них 25 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!