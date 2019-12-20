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Победители фотоконкурса милых котиков

Победители фотоконкурса милых котиков

Завершился наш фотоконкурс «Кто сказал «мяу»?». Время огласить результаты.

Первое место получает LediOven (свекровь,мама). Ее снимок получил 82 голоса. По правилам конкурса LediOven (свекровь,мама) получает пригласительный на двоих в кинотеатры сети «Синема парк», но, по каким-то причинам, она отказалась от приза.

Второе место достается Magel. За его снимок проголосовали 79 пользователей. Поскольку победитель отказывается от приза, редакция приняла решение передать его обладателю второго места.

Magel получает пригласительный на двоих в кинотеатры сети «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Третье место достается пользователю андрей дмитриев. Портальцы отдали этому кадру 75 голосов. 

За третье место мы дарим бейджик в профиль.

Поздравляем обладателя второго места! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 14:10 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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