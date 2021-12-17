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Подводим итоги фотоконкурса «День искусств»

Подводим итоги фотоконкурса «День искусств»

Завершился фотоконкурс «День искусств». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от GalinaGala. Пользователи отдали за него 17 голосов.

GalinaGala получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 16 голосов получает фото от пользователя GalinaGala.

Третье место досталось снимкам от пользователей: LediOven(мама, свекровь) и ВЛАДИМИРОВНА. Портальцы отдали за него 15 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 11:00 +3

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