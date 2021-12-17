Завершаем фотоконкурс «Любимый фаст-фуд»

Завершился фотоконкурс «Любимый фаст-фуд». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Гомер2002. Пользователи отдали за него 17 голосов.

Гомер2002 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 16 голосов получает фото от пользователя Natali_tula.

Третье место досталось снимку от пользователя: Lyira. Портальцы отдали за него 15 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!