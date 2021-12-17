Завершаем фотоконкурс «Чаепитие по-тульски»

Завершился фотоконкурс «Чаепитие по-тульски». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Guddi-Ryabba. Пользователи отдали за него 29 голосов.

Guddi-Ryabba получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 23 голоса получает фото от пользователя LediOven(мама, свекровь).

Третье место досталось снимку от пользователя: rainbow071. Портальцы отдали за них 16 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!