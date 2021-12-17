Завершаем фотоконкурс «Чаепитие по-тульски»
Завершился фотоконкурс «Чаепитие по-тульски». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Guddi-Ryabba. Пользователи отдали за него 29 голосов.
Guddi-Ryabba получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 23 голоса получает фото от пользователя LediOven(мама, свекровь).
Третье место досталось снимку от пользователя: rainbow071. Портальцы отдали за них 16 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!