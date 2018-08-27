Выбраны самые заметные фигуры

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Заметная фигура».

Первое место завоевал кадр от Radostj, он набрал 65 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 44 голоса получило фото от black_cat.

На третьем месте также кадр от black_cat. Пользователи портала отдали ему 28 голосов.

Мы решили дать бейджик следующему участнику - Ксении Куликовой.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!