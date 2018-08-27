Выбраны самые заметные фигуры
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Заметная фигура».
Первое место завоевал кадр от Radostj, он набрал 65 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 44 голоса получило фото от black_cat.
На третьем месте также кадр от black_cat. Пользователи портала отдали ему 28 голосов.
Мы решили дать бейджик следующему участнику - Ксении Куликовой.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!