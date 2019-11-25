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Выбраны лучшие кадры вечернего города

Выбраны лучшие кадры вечернего города

Завершился наш фотоконкурс «Огни вечернего города». Время огласить результаты.

Первое место получило фото от пользователя VKup. Портальцы отдали кадру 38 голосов.

VKup получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!

Второе место и 34 голоса достается кадру от sempstres.

Третье место с небольшим отрывом получает Розарио Агро©®™ и ТатьянаЖу. За их снимки пользователи отдали по 33 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 09:00 +7

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Победители фотоконкурса кадров с кофе
Победители фотоконкурса кадров с кофе
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