Выбраны лучшие кадры вечернего города

Завершился наш фотоконкурс «Огни вечернего города». Время огласить результаты.

Первое место получило фото от пользователя VKup. Портальцы отдали кадру 38 голосов.

VKup получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!

Второе место и 34 голоса достается кадру от sempstres.

Третье место с небольшим отрывом получает Розарио Агро©®™ и ТатьянаЖу. За их снимки пользователи отдали по 33 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!