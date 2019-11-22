Победители фотоконкурса кадров с кофе
Завершился наш фотоконкурс «Кофемания». Время огласить результаты.
Первое место получило фото от пользователя sweety_girl. Портальцы отдали кадру 33 голоса.
sweety_girl получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!
Второе место и 30 голосов достается кадру от Marina_rns.
Третье место с небольшим отрывом получает Arinatraveler. За этот снимок отдали 26 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!