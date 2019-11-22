Победители фотоконкурса кадров с кофе

Завершился наш фотоконкурс «Кофемания». Время огласить результаты.

Первое место получило фото от пользователя sweety_girl. Портальцы отдали кадру 33 голоса.

sweety_girl получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!

Второе место и 30 голосов достается кадру от Marina_rns.

Третье место с небольшим отрывом получает Arinatraveler. За этот снимок отдали 26 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!