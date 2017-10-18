Участвуйте в фотоконкурсе «Завораживающий огонь»

Стартовал приём работ на фотоконкурс «Завораживающий огонь».



Смотреть на огонь можно бесконечно. Как приятно бывает посидеть у костра, и наблюдать за танцем пламени вокруг дерева. Выкладывайте на конкурс свои фото, на которых запечатлён красивый огонь костра, огненные шоу и другие варианты огненной красоты.