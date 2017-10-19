Выкладывайте фото своих кулинарных шедевров

Объявляем начало фотоконкурса «Кулинарный шедевр».



Вы любите готовить и всё время удивляете новыми шедеврами кулинарии своих близких и друзей? А может вы только начали пробовать свои силы в приготовлении еды и вам есть чем гордиться? Делитесь фотографиями своих кулинарных достижений!