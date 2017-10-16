Завершился фотоконкурс фанатов и поклонников

Завершилось голосование в нашем фотоконкурсе «Фанаты и поклонники».

Первое место и 48 голосов пользователей портала получило фото от 00147.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 42 голоса завоевал кадр от Vladimir-68.

Ну, а третье место и 36 голосов в соревновании получило фото от Нарком 37.

За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!