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Завершился фотоконкурс фанатов и поклонников

Завершился фотоконкурс фанатов и поклонников

Завершилось голосование в нашем фотоконкурсе «Фанаты и поклонники»

Первое место и 48 голосов пользователей портала получило фото от 00147.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 42 голоса завоевал кадр от Vladimir-68.

Ну, а третье место и 36 голосов в соревновании получило фото от Нарком 37.

За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 15:39 +9

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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