Завершился фотоконкурс фанатов и поклонников
Завершилось голосование в нашем фотоконкурсе «Фанаты и поклонники».
Первое место и 48 голосов пользователей портала получило фото от 00147.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 42 голоса завоевал кадр от Vladimir-68.
Ну, а третье место и 36 голосов в соревновании получило фото от Нарком 37.
За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!