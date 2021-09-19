Подводим итоги фотоконкурса «Нежный поцелуй»

Завершился фотоконкурс «Нежный поцелуй». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Xenya. Пользователи отдали за него 13 голосов.

Xenya получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 11 голосов также получает фото от пользователя Vladimir-68.

Третье место досталось снимкам от пользователей: За державу обидно и StarPear. Портальцы отдали за них 9 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!