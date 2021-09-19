Завершаем фотоконкурс «Полное лукошко»

Завершился фотоконкурс «Полное лукошко». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Розарио Агро©®™. Пользователи отдали за него 18 голосов.

Розарио Агро©®™получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 12 голосов получают фото от пользователей YesS и nsubbot.

Третье место досталось снимкам от пользователей: Lyasenka и dimonov-dimon. Портальцы отдали за них 11 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!