Завершаем фотоконкурс «Полное лукошко»
Завершился фотоконкурс «Полное лукошко». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Розарио Агро©®™. Пользователи отдали за него 18 голосов.
Розарио Агро©®™получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 12 голосов получают фото от пользователей YesS и nsubbot.
Третье место досталось снимкам от пользователей: Lyasenka и dimonov-dimon. Портальцы отдали за них 11 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!