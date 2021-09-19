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Завершаем фотоконкурс «Любимый спорт»

Завершаем фотоконкурс «Любимый спорт»

Завершился фотоконкурс «Любимый спорт». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от kooostik. Пользователи отдали за него 13 голосов.

 kooostik получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 10 голосов также получает фото от пользователя Vladimir-68.

Третье место досталось снимку от пользователя: За державу обидно. Портальцы отдали за него 9 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 10:00 −1
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«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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